Судебный пристав арестовал у владивостокца минивэн премиум-класса

Судебный пристав арестовали у владивостокца минивэн премиум-класса. Фото: pixabay

Житель Владивостока задолжал некоему, как говорят в отделении судебных приставов, «физическому лицу» ни много ни мало – 2,7 миллиона рублей. На что именно ему понадобилась такая сумма, не уточняется, но известно, что возвращать деньги добровольно приморец не намеревался.

- Мужчина не хотел исполнять финансовые обязательства, ввиду чего судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 189 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник службы обратил взыскание на денежные средства приморца, находящиеся в банках, а также наложил арест на принадлежащий неплательщику автомобиль марки Toyota Alphard, 2016 года выпуска, - рассказали представители пресс-службы судебных приставов по Приморскому краю.

Как уточнили сотрудники, авто было оставлено на ответственное хранение взыскателю. В том случае, если владелец минивэна не погасит долг, его имущество реализуют.

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