«Да там дедушка – божий одуванчик»: торопыга на темном джипе спровоцировал массовое ДТП в Приморье

Серьезное ДТП спровоцировало настоящий дорожный коллапс Фото: принтскрин видео.

В неприятной ситуации в субботний выходной оказались сразу несколько автомобилистов, двигавшихся по трассе Седанка – Де-Фриз в направлении Уссурийска. Из-за ремонта дороги в Надеждинском районе, дорога оказалась скована многокилометровой пробкой, как оказалось, затор успевали заметить не все.

На кадрах с видеорегистратора очевидца, который едва сам не стал участником аварии, заметно, как черный внедорожник таранит Toyota Land Cruiser. После чего Mazda Proсeed едва не задел еще один джип и врезался в Toyota Prius. Судя по всему, водитель не успел среагировать на образовавшееся впереди препятствие.

– На черном джипе ехал дед – божий одуванчик. Он, скорее всего, не успел среагировать на то, что впереди пробка. Поэтому и пришлось ему об леера останавливаться. Иначе бы были жертвы. Сам вчера там ехал. Пробка началась неожиданно, – поделился один из водителей.

В подробностях аварии теперь разберутся полицейские. К счастью, обошлось без серьезных травм у участников ДТП. Стоит отметить, что трасса в Надеждинск оказалась скована внушительной пробкой до позднего вечера. Автомобилистам стоит учитывать, что ремонтные работы продолжаются и сегодня.

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