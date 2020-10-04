Накроет уже скоро, специалисты спрогнозировали, когда непогода разыграется во Владивостоке

Погода ухудшится совсем скоро Фото: Милана СОКОЛ

По прогнозам специалистов портала «Примпогода», ухудшение погоды в столице Дальнего Востока ожидается в ближайшие часы. Очередной циклон принесет в край похолодание, сильный ветер и ливневый дождь с грозой.

В воскресенье с утра в городе будет ветер умеренный до сильного, 9 – 14 метров в секунду. Во второй половине дня порывы местами достигнут до 18 метров в секунду. Согласно расчетам синоптиков, осадки во Владивостоке начнутся около 16 часов и продолжатся до 22:00. Со второй половины дня и до 19:00 прогнозируется дождь с грозой. Далее интенсивность станет слабее. При этом в понедельник днем дождя не будет, а вот вечером и ночью осадки снова накроют приморскую столицу.

Напомним, дожди сегодня ожидаются на большей территории края. Особенно сильные осадки выпадут в южных районах. В горной местности, особенно на перевалах и вовсе возможен первый снег.

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