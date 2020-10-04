Приморье перешагнуло очередной барьер. Число заболевших COVID-19 в крае превысило 12 тысяч

Опасный диагноз подтвердился еще у 74 приморцев Фото: Милана СОКОЛ

Оперативный штаб по борьбе с новой кораниавирусной инфекцией в Приморье обновил статистику заболеваемости. В минувшие сутки выявлено еще 74 новых случая COVID-19. Таким образом край перешагнул очередной барьер, в этот раз в 12 000. Всего с начала эпидемии подтверждено 12 074 случая.

К счастью, новых жертв нет. Общее число тех, кому не удалось победить заболевание – 119 человек. Число выздоровевших составило 10 374. Списки за сутки пополнил 41 пациент.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, поэтому «социальная дистанция», ношение масок и соблюдение санитарным норм остаются обязательными требованиями.

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