В центре Владивостока вооруженный постоялец гостиницы устроил дебош

Обезвредить нарушителя смогла вневедомственная охрана. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Приморскому краю

В неприятной ситуации во Владивостоке оказалась работница одной из гостиниц, расположенной в центре города, на улице Фонтанная. На глазах у сотрудницы отеля развернулся громкий скандал, с криками, угрозами и, что самое главное – оружием. Оценив опасность происходящего, администратор нажала тревожную кнопку.

По тревожному вызову на место ЧП выехала группа реагирования. По словам работницы гостиницы, гости сначала громко спорили, а потом из номера выбежала девушка, ее преследовал спутник с пистолетом в руках. Разъяренный мужчина грозился открыть стрельбу. Как оказалось, вспыльчивый гость был пьян.

Сотрудники вневедомственной охраны обезвредили дебошира и доставили его в ближайшее отделение полиции. Теперь в подробностях скандала будут разбираться стражи правопорядка.

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