«Раз в два года». Синоптики прокомментировали смерч во Владивостоке

Смерч во Владивостоке. Фото: КП

Синоптики прокомментировали смерч, который наблюдали жители Владивостока днем 4 октября над бухтой Соболь. Это явление действительно редкое, в последний раз наблюдалось два года назад, и то на отдаленных островах.

- В последние дни в Приморье было достаточно тепло, а также сохранялась достаточно высокая температура воды. Сегодня над югом Дальнего Востока проходил холодный атмосферный фронт с континента, где температуры воздуха уже достаточно низкие. На подходе к Приморью из-за контраста температур фронт стал обостряться, началось образование кучево-дождевых облаков вертикального развития, что привело к целому комплексу конвективный явлений: сначала пошел сильный дождь с грозой, затем во Владивостоке выпал град, в районе бухты Патрокл образовался смерч. Смерч прошел достаточно спокойно, на сушу не выходил. Похожая картина была почти два года назад, 23 сентября 2018 года. Только тогда смерч образовался в районе острова Рейнеке, - рассказал пресс-секретарь «Примгидромета» Виктор Чулков.

За смерчем наблюдали сотни людей, причем, как с берега, так и из окон домов на Патрокле и Тихой.

Вихрь кружил примерно 10 минут, прошел мимо стоящих на рейде судов, добрался до берега и рассеялся.

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