В отдельных районах грозы. Дождь еще продолжится в Приморье 5 октября

Осадки ожидаются в Приморье в понедельник Фото: Милана СОКОЛ

В первый рабочий день недели погоду в Приморье определяют фронтальные разделы циклона. На большей части края сегодня переменная облачность и западный сильный ветер. Дожди, которые обрушились на регион вчера, в понедельник еще продолжатся. По прогнозам специалистов «Примпогоды», в отдельных районах осадки будут умеренные, на северо-востоке края дождь с утра будет сильный. Также возможны грозы. Воздух прогреется до +4...+15°C.

Во Владивостоке 5 октября облачно, ожидается небольшой дождь. Вероятность выпадения осадков 40%. В городе будет дуть сильный северный ветер, столбики термометров поднимутся до +11...+13°C.

В Уссурийске облачно, временами пройдет небольшой дождь, вероятность его выпадения 60%. Ветер западный умеренный до сильного. Температура воздуха составит +13...+15°C.

В Находке также прогнозируются небольшие осадки, (вероятность 40%). Ожидается ветер западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.

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