Водитель «элитного» такси уснул за рулем и протаранил авто на объездной трассе Владивостока

Очевидцы уверяют, что таксист уснул за рулем Фото: принтскрин видео.

Серьезное ДТП произошло на объездной трассе Владивостока в выходные. Как уверяют очевидцы, водитель такси, двигавшийся на Toyota Sai в сторону низководного моста, уснул за рулем. Седан на всем ходу протаранил попутный Nissan AD. В аварии не обошлось без пострадавших.

Удар в левый борт универсала оказался на столько мощный, что Nissan съехал с дороги в кювет и перевернулся. Авто виновника аварии при этом угодило в опору уличного освещения. Машигы получили серьезные кузовные повреждения. Пострадали оба водителя, их госпитализировали медики. Примечательно, что чуть позже после ДТП аракалы с надписью такси исчезли с Toyota Sai (на видео они еще есть). Снял их пострадавший водитель или его группа поддержки – непонятно.

Во всех подробностях происшествия теперь предстоит разобраться полиции. Разбитые авто увез эвакуатор, их ремонт будет достаточно затратный.

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