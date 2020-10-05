Отключения холодной воды во Владивостоке 7 и 8 октября

7 и 8 октября во Владивостоке часть домов отключат от ХВС Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О многочисленных отключениях от холодного водоснабжения во Владивостоке 7 и 8 октября сообщает пресс-служба Приморского водоканала. Отключения будут производиться для проведения ремонтных работ.

Адреса отключения ХВС 07 октября с 03:00 до 23:45.

ВНС «Казанская»:

Авраменко; Бестужева, 5, 6а, 8; Верхнепортовая; Импортная; Казанская 1, 2, 4, 4/6, 5, 5а, 7, 9; Керченская, 7-11; Крыгина; Лейтенанта Шмидта; Леонова; Лукоморье; Морозова; Паллады; Парусная; Перекопский переулок; Пестеля; Полевая; Пристанская; Рейдовая; Розничная; Самарская; Саратовская; Севастопольская; Симбирская; Сипягина; Софьи Перовской; Станюковича; Стрельникова, 3-9, 4-14; Токаревская кошка; Чернышевского; Ялтинская, 3а, 5, 6, 6а, 7, 8а, 12, 14, 16а, 18; Ярославская.

ВНС «Некрасовская»: Авроровская, 24; Аксаковская; Аксаковский переулок; Амурская, 1, 3, 3а, 4, 6; Башидзе, 1а; Бульварная, 15; Володарского, 1, 8, 8а, 10, 22, 26, 28, 47; Волочаевская, 25, 25а, 28; Всеволода Сибирцева, 42, 46,59, 71, 77, 105; Гоголя, 3, 3а, 4, 4/1, 4/2, 7, 12, 12а, 19, 19а, 33, 35, 39а, 41, 48, 54; Грибоедова, 42б, 46, 47, 48, 54; Державина, 3, 6, 7, 11-23, 16, 34, 36/2, 45, 55, 57, 59; Железнодорожная, 3; Карамзина, 3, 5, 7; Карьерный переулок, 2, 5-9а; Краснознаменный переулок, 10, 12, 12/2, 29; Красного знамени, 39-51а, 44, 46, 57, 59, 65, 65б, 65г, 66, 66б, 69а-77, 76а-104а, 85, 87, 91, 93, 107-115, 119, 121; Крылова, 58; Ломоносова, 5 ст.2; Луцкого, 16, 21; Металлистов, 5, 5а, 11; Московская, 1; Некрасовская, 6а, 9-13, 29, 36-40, 46-58а, 51в, 53, 53а, 53б, 53в, 70-76а, 88, 88а, 90, 100; Некрасовский переулок, 1-21, 6, 18, 24-32; Нерчинская, 2-10, 3, 10, 21-27, 32-58; Огарева, 5; Океанский проспект, 20-40, 41, 46, 48, 81-89, 92, 94, 97-109, 100, 102, 102а, 104, 106, 106/1, 123б, 123в, 129б, 131в, 133, 135; Октябрьская, 2, 14-20а, 20ст.2; Отлогая, 4, 6, 10; Острякова, 1-7, 2-10; Партизанский проспект, 2, 2а, 3, 6-44, 9, 13-19, 33, 35а, 37, 43, 45, 45а, 47, 58в, 59; Пожарского, 3а, 5; Пологая, 50, 53, 53а, 55, 54-68а, 63-69а, 72; Полонского, 7, 19, 25-33, 46; Прапорщика Комарова, 19-35а, 32, 36, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53,54, 56, 62; Союзная, 17, 19, 20,20а, 28, 28б, 32в, 36, 40; Толстого, 5б, 5г, 23, 25, 27-37, 38 ст.2, 40а, 41в, 47; Томская, 6, 17а, 19, 21; Тургенева, 8, 11а, 11б, 12а; Суханова, 1, 1а, 2-8д, 5, 5а, 7, 7а, 11-13, 39, 63; Уборевича, 13-21г, 20-30/37; Уткинская, 9-15а, 16-20в, 21, 21а, 30-46, 52; Фонтанная, 36/38-44, 47-61а; Хабаровская, 2-24б, 7-19; Шкипера Гека, 1-15/2, 2-12.

Советский район: 100 лет Владивостока, 150; Байдукова, 12-34; Балтийская, 1-29, 2-30; Биологический переулок; Взлетная; Географический переулок; Глинки; Крылатый переулок; Математический переулок; Небесный переулок; Облачный переулок; Пальчевского, 17; Пилотажный переулок; Полетаева, 6в, 17; Радарный переулок; Радио, 5; Серова, 22-28а, 35, 35а, 37, 45-51; Соколиный переулок; Цимлянская, 1-27, 2-50; Чапаева, 5-31; Ясный переулок.

Адреса отключения ХВС 8 октября с 09:00 до 17:00. Дальзаводская, 1, 13, 17, 21, 23, 25; Светланская, 80, 80а, 86, 88.

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