В Приморье резкий скачок количества заболевших COVID-19 в сутки

Всего в Приморье за время эпидемии обнаружено 12123 инфицированных COVID-19 Фото: Милана СОКОЛ

О 79 новых выявленных случаях заболевания COVID-19 за сутки сообщает краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается скачок заболеваемости — в последний раз такое количество заболевших людей было более месяца назад — 31 августа.

Всего же количество людей, у которых в регионе за время развития эпидемии был обнаружен новый вирус, достигло 12123 человек.

На сегодня в списках выздоровевших числится уже 10402 жителя края. С 28 человек диагноз «коронавирус» был снят за последние 24 часа.

Также сообщено еще об одном погибшем от инфекции человеке. Общее число летальных исходов с начала пандемии в Приморье достигло отметки 120 человек.

Как и ранее в Приморском крае до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители региона должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

На территории края в ежедневном режиме действуют комиссии по выявлению нарушений санэпидтребований Роспотребнадзора. На нарушителей правил составляются административные протоколы, материалы передаются в суд.

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