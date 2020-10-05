Преподаватели ДВФУ стали выпускниками цифровой школы Сбербанка

Сертификаты об окончании обучения преподавателям вручил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин. Фото: пресс-служба Приморского отделения ПАО "Сбербанк России"

Преподаватели ДВФУ стали выпускниками Летней цифровой школы Сбербанка и получили удостоверения о повышении квалификации. С 9 июля по 30 августа 8 преподавателей федерального университета поменялись местами со студентами и сами сели за «виртуальные парты», где в онлайн-формате прошли подготовку по обработке больших массивов данных с использованием алгоритмов машинного обучения и построения моделей для решения конкретных задач ВУЗа.

— Мне было интересно получить новые знания и повторить то, что я уже знаю из области искусственного интеллекта и машинного обучения. Самое интересное было на неделе интенсивов, когда мы изучали теорию, проходили практику, при этом выполняли домашнее задание. Лекции потрясающие и, главное, мы можем пользоваться ими до декабря и делиться со своими студентами, — рассказала врио заведующего кафедрой математики, физики и информатики и методики преподавания Школы педагогики ДВФУ (г. Уссурийск) Оксана Кадеева,.

Сертификаты об успешном окончании обучения преподавателям вручил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин в рамках открытия хакатона Data Science от Сбербанка на площадке Восточного цифрового форума.

— Я убежден, постоянное обучение — неотъемлемая часть любого процесса. Тем более в наше время, когда практически ежегодно появляются новые сферы, в которых нам нужно не только ориентироваться, но и уметь работать. Особенно это важно для преподавателей — людей, которые являются рупором для молодого поколения, нашего будущего, на чьих плечах развитие целой страны. Сбербанк последовательно инвестирует в развитие, повышение качества и доступности образования, поэтому мы рады транслировать свой опыт, чтобы как можно больше людей узнавали новое, открывали для себя пути развития и делали свою жизнь проще и удобнее, используя все цифровые технологии, которые сейчас существуют, — отметил Сергей Радюшкин.

СПРАВКА:

Сбербанк и ДВФУ являются многолетними стратегическими партнерами. С 2012 года в университете действует кафедра современного банковского дела, в 2018 году при участии банка в Школе цифровой экономики ДВФУ запущена магистерская программа «Искусственный интеллект и большие данные».

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