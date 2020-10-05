Приморцы потратили на ПО для школьников в 4 раза больше, чем годом раньше

Количество транзакций на покупку софта в Приморском крае в августе выросло в 3,9 раза Фото: pixabay.com

МТС Банк изучил траты приморцев, связанные с наступлением учебного года. Анализ расходов с карт клиентов банка показал, что с 15 августа по 15 сентября больше всего выросли расходы на программное обеспечение (ПО) — в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С введением ограничительных мер весной 2020 года из-за пандемии учебные заведения в России перешли на дистанционное обучение. С началом нового учебного года школы, средние специальные и высшие учебные заведения вернулись к очному обучению, но некоторые из них ввели смешанный формат занятий, включая «дистанционку».

Фактор «удаленки» повлиял на подъем продаж ПО и компьютерной техники. Количество транзакций на покупку софта в Приморском крае в августе выросло в 3,9 раза, а в сентябре — в 3,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи компьютеров, комплектующих и аксессуаров увеличились в августе на 79%, в сентябре — на 57% год к году.

Выросли в августе и сентябре по сравнению с прошлым годом покупки школьных принадлежностей и канцтоваров: 65% и 16% в августе и сентябре, соответственно. Покупка спортивной формы и литературы к первому сентября также привела к росту транзакций в августе 2020 года по сравнению с 2019 годом: в магазинах спорттоваров — на 42% и книжных магазинах — на 29%. В сентябре в обеих категориях наблюдается спад: на 7% и 5%, соответственно.

Несмотря на отказ от традиционных школьных линеек в первый день учебного года, количество транзакций в цветочных магазинах во второй половине августа выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Приморском крае. Учитывались платежные операции во второй половине августа — первой половине сентября 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14