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Общество

Почти 200 протоколов из-за масочного режима составили за неделю во Владивостоке

Поиском людей и организаций, нарушающих требования Роспотребнадзора, в столице края занимаются 17 комиссий
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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За минувшую неделю члены комиссий посетили во Владивостоке 2329 торговых организаций

За минувшую неделю члены комиссий посетили во Владивостоке 2329 торговых организаций

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На нарушителей масочного режима во Владивостоке за неделю с 28 сентября по 4 октября было составлено 193 административных протокола. Материалы члены комиссий передали в Роспотребнадзор для принятия мер.

По данным городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, каждый день в столице Приморского края мониторингом нарушений занимаются 17 административных комиссий. За минувшую неделю члены комиссий совместно с правоохранительными органами посетили 2329 торговых организаций, осмотрели 2681 единицу транспорта. Было проведено с тем, кто не соблюдает требования режима повышенной готовности, около 8 тысяч разъяснительных бесед.

Как и ранее члены комиссий призывают жителей края использовать маски и сохранять социальную дистанцию в местах, где в больших количествах собираются люди. Также рекомендуют чаще мыть руки и обрабатывать их антисептическими средствами.

В обязанности организаций, принимающих посетителей, входит обеспечение санитарных условий: ведение журнала термометрии сотрудников, поддержание необходимого запаса масок, а также специального контейнера для утилизации использованных средств индивидуальной защиты, проведение периодических дезинфекций и соблюдение социальной дистанции. За нарушение требований возможно приостановление деятельности организации.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности.

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