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Торговец во Владивостоке лишился 165 литров алкоголя без лицензии

Помимо конфискации спиртного, предпринимателю грозит штраф до 200 тысяч рублей
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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165 литров различных спиртных напитков продавались без необходимых документов. Фото:пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

165 литров различных спиртных напитков продавались без необходимых документов. Фото:пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции отдела полиции № 5 в Советском районе Владивостока в торговой точке на улице Кирова обнаружили алкоголь без лицензии на продажу и хранение.

Полиция изъяла более 165 литров различных спиртных напитков: все продавалось без необходимых документов.

На индивидуального предпринимателя составлен административный протокол. Фото:пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

На индивидуального предпринимателя составлен административный протокол. Фото:пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

По информации пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку, материалы об административном правонарушении переданы в мировой суд для принятия решения по существу.

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