За выходные в Уссурийске нашли более 20 магазинов-нарушителей

За выходные дни в Уссурийске административная комиссия проверила 133 торговые точки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийском городском округе выходные дни не стали нерабочими для местной административной комиссии. Ее члены проверили 133 различных торговых точки и почти на каждой пятой из них были найдены нарушения действующего режима повышенной готовности.

Проверяющие составили 4 протокола и 19 административных актов. Теперь предприятия-нарушители, скорее всего, заплатят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей и подвергнутся новым проверкам.

Как сообщает пресс-служба администрации Уссурийского городского округа, выявленные нарушения являются типичными: при обслуживании покупателей продавцы не пользуют средства индивидуальной защиты, руководство не соблюдает графики дезинфекции помещений, покупателям предлагают несертифицированные антисептические средства.

— Постоянно замечаем при проверке, что продавцы обслуживают покупателей, которые находятся без масок, и при этом не делают им замечания. Но когда попросишь использовать средства индивидуальной защиты, все, за редким исключением, эту просьбу выполняют, — отметили представители административной комиссии.

Сообщается, что с особым вниманием в минувший уик-энд проверялся пассажирский транспорт. Было осмотрено 74 автобуса и такси. Обнаружено лишь четыре нарушителя правил. Протоколы составили на пассажиров такси, отказавшихся надевать маски. Материалы рассмотрят на заседании административной комиссии: граждан ожидают штрафы.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» между гражданами в местах значительного скопления людей.

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