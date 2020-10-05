Врачи Находки спасли ногу чемпионке мира по зимнему плаванию

Спортсменка Оксана Белецкая и врач Денис Семанив. Фото: пресс-служба Находкинского городского округа

Семь операций за два месяца сделали врачи Находкинской городской больницы, чтобы спасти ногу трехкратной чемпионке мира по зимнему плаванию Оксане Белецкой.

Несчастный случай произошел в бухте Валентин Лазовского района Приморья, сообщает пресс-служба Находкинского городского округа. Жительница Владивостока была травмирована винтом перевернувшейся моторной лодки. Лопасти буквально вырвали часть мягких тканей бедра. В больницу женщину доставили в час ночи в состоянии шока и с большой потерей крови.

— Вопрос стоял о сохранении ноги. Повреждение большое и глубокое — примерно 25 на 20 сантиметров. Грубо говоря — не было половины бедра, — рассказал завотделения травматологии Находкинской городской больницы Денис Семанив.

Белецкой пришлось перенести семь операций по этапному закрытию дефекта. Когда медики поняли, что пациентка идет на поправку, ей предложили продолжить лечение во Владивостоке. Но Оксана решила остаться.

— Мне очень понравился персонал больницы, начиная от санитарок, медсестер и заканчивая врачами, которые меня оперировали, — пояснила спортсменка.

Кожную пластику благодарная больная тоже приезжала делать в Находкинскую больницу.

— Нога у меня двигается, сгибается, чуть-чуть хромаю. Сейчас заживут раны после пересадки кожи, и начну плавать — без этого вида спорта я свою жизнь не представляю, — заявила Оксана Белецкая.

Чемпионку обнадежил и врач. По мнению Дениса Семанива, к зимнему сезону женщина может успеть подготовиться.

СПРАВКА:

Оксана Белецкая — жительница Приморья, абсолютная чемпионка этапов Кубка мира в холодной воде сезона 2017-2018 года, рекордсменка мира на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом, трехкратная чемпионка мира, рекордсменка России.

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