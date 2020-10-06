Синоптики назвали дату возвращения «бабьего лета» в Приморье

Погода улучшится уже на этой неделе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода с начала этой недели заставила жителей Приморья осознать, что на календаре октябрь. Снег, сильный ветер и низкие температуры воздуха говорили о том, что уже осень, и жары можно не ждать. Однако, по данным синоптиков портала «Примпогода», расстраиваться не стоит, ведь в регион возвращается «бабье лето». Сегодня циклон перестанет влиять на край, и осадки постепенно сойдут на нет. Вместе с тем, начнут повышаться дневные температуры воздуха. - Во второй половине рабочей недели погодные условия будет определять антициклон. Осадки в Приморье маловероятны,- отмечают синоптики портала «Примпогода». - Тропосферная ложбина холода уйдет на восток, дневная температура станет повышаться. Опять вернется «бабье лето»: в четверг столбики термометров поднимутся до +13...+20 °С, а в пятницу будет выше еще на 1 – 4 градуса. Но ночи под влиянием антициклона будут прохладными, +5...-6 °С, на южном побережье +6...+11 °С. Тепло будет и во Владивостоке. Минимальные температуры воздуха повысятся на 2-4 градуса, и ночью будет почти +11. Дневные воздух прогреются до +16 +18 градусов.