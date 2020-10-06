Завершены поиски 15-летнего Никиты Савина, без вести пропавшего из спецшколы Приморья

Парень ушел из лагеря и не вернулся. Фото: pixabay.com

15-летний Никита Савин из Уссурийска пропал 27 сентября. Парень просто ушел из лагеря «Сокол» режимного учреждения «Приморская спецшкола» и не вернулся. Руководство забило тревогу и обратилось за помощью к волонтерам Примпоиска. Те разместили информацию о пропаже Никиты в сети. Так об исчезновении подростка узнает как можно больше людей.

Активисты указали приметы подростка и то, во что был одет Никита в день своего исчезновения. После публикации волонтеры начали операцию. День, два - о местонахождении ученика ничего не было изыскатель. И вот несколько дней назад они объявили о завершении поисков.

К счастью, повод для этого радостный, Никиту нашли живым и невредимым. По уже сложившейся традиции Примпоиск отблагодарил всех неравнодушных, кто принимал участие в операции.