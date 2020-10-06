«Пробка будет нереальная». Очевидцы сообщают о ДТП на улице Спиридонова во Владивостоке

ДТП случилось сегодня утром. Фото: @dpskontrol125rus

Пользователи социальной сети сообщают о том, что во вторник утром на улице Спиридонова произошла авария. Участниками ДТП стал две машины, судя по кадрам, снятыми очевидцем, за рулем одного из автомобилей была женщина.

На момент публикации было известно, что в результате столкновения никто не пострадал. Однако авария, по прогнозам автомобилистов, станет причиной «нереальной пробки». Поэтому запланируйте маршрут заранее, чтобы не оказаться в эпицентр затора.