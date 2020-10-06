Мужчина упал с виадука и разбился возле Мариинского театра во Владивостоке

Смерть мужчины произошла возле виадука в районе Мариинского театра во Владивостоке. Фото: Инстаграм-паблик ak_vdk

Утром во вторник, 6 октября, во Владивостоке в районе Мариинского театра автомобилисты, двигавшиеся от Золотого моста, наблюдали прямо под виадуком улицы Фастовской машины полиции и тело мужчины, лежащее на проезжей части без признаков жизни. Позже возле места происшествия появилась машина скорой помощи. Медики зафиксировали смерть пострадавшего.

Казалось, что человека сбил автомобиль, но, как выяснилось позднее, смерть мужчины наступила после падения с виадука. Пока причина падения гражданина с высоты не ясна. Выяснением обстоятельств произошедшего займутся правоохранительные органы.

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