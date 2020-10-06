Сбербанк и Приморская библиотека имени Горького помогут рассказать истории Победы

в 2019 году Сбербанк в Приморском крае запустил проект «Книга Памяти», посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Фото: пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

В прошлом году Сбербанк в Приморском крае запустил проект «Книга Памяти», посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В преддверии Дня Победы в офисах банка во Владивостоке каждый желающий мог на страницах книги увековечить историю родных и близких, внесших вклад в Великую Победу.

Сейчас «Книга Памяти» находится в Приморской публичной библиотеке имени Горького во Владивостоке (ул. Некрасовская, д.59а), куда можно прийти, чтобы рассказать историю вашей семьи.

— Совсем неважно, сколько вы помните. Может это только фамилия и имя, а может большой рассказ с подробностями тех страшных лет. Возможно, ваши родственники сражались на поле битвы, а может ковали Победу в тылу. В наших силах оставить их в памяти, — подчеркивает директор ПКПБ имени Горького Александр Брюханов.

Сегодня «Книга Памяти» уже содержит в себе не одну сотню историй. Это уникальная возможность запечатлеть подвиг предков на страницах рукописного издания, передать память следующим поколениям. В будущем книга будет передана в Военно-исторический музей Тихоокеанского флота, где станет народным памятником Победы.

— Сбербанк трепетно относится к истории и памяти о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Наша «Книга Памяти» — сборник реальных историй и возможность побеседовать, пусть и через бумажные страницы, с настоящими героями Великой Отечественной войны. Книга — это живой организм, она постоянно пополняется новыми рассказами, удивительными воспоминаниями, которые трудно отыскать в учебниках, — рассказал управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

С 8 по 10 октября «Книга Памяти» будет представлена в Пушкинском театре Владивостока, где будет проходить выставка «Печатный двор». Все желающие смогут полистать страницы истории. Актеры театра ТОФ прочтут отрывки из рукописного издания. После проведения выставки «Книга Памяти» вернется в здание Приморской публичной библиотеки имени Горького, сообщила пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

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