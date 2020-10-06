Оперштаб по борьбе с COVID-19: эпидобстановка в Приморье ухудшается

За 24 часа диагноз "коронавирус" поставлен еще 81 жителю Приморья Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае наблюдается устойчивый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня, 6 октября, шла речь на очередном совещании краевого оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа медики поставили диагноз «коронавирус» еще 81 жителю региона. Таким образом суточная выявляемость людей, заразившихся новой инфекцией, резко растет уже третий день. Количество новых случаев поднялось до значений, которые наблюдались в конце августа. Но тогда шло планомерное снижение этого показателя. Общее число граждан, у которых в Приморье был зарегистрирован коронавирус во время эпидемии, составило 12204 человека.

За минувшие сутки количество выздоровевших приморцев превысило количество заболевших — 89 человек. В общей сложности избавиться от диагноза COVID-19 за время с начала пандемии удалось 10491 жителю края.

Летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано. От новой болезни в Приморье умерли 120 человек.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская сообщила, что бессимптомно переносят болезнь практически треть (29%) заболевших. У половины инфицированных (50,5%) проявляются признаки ОРЗ. Пневмония развивается у 20% приморцев, заболевших коронавирусом.

Также руководитель ведомства обратила внимание на то, что наиболее подвержены болезни люди в возрасте от 30 до 49 лет. Среди них 37% всех случаев заболевания. 9% от числа заразившихся составляют служащие. При этом медицинские работники болеют реже — 8% случаев.

В Приморье только 0,8% заболеваний приходится на случаи, когда инфекцию завезли из-за пределов края. Больше всего люди заражаются в семье и в близком кругу знакомых — 53%.

На заседании оперативного штаба было принято решение усилить профилактику коронавируса на предприятиях и в организациях.

Напомним, в крае до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, главные из которых «масочный режим» и «социальная дистанция» между гражданами в местах значительного скопления людей.

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