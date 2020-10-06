Начало отопительного сезона в Приморье: ответы от правительства края

Сейчас вводятся в работу котельные на севере Приморья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко в ходе брифинга во вторник, 6 октября, сообщила журналистам, что отопительный сезон в регионе уже начался и сейчас вводятся в работу котельные в северных районах.

По информации зампреда, сегодня в Приморье уже заработают 25 котельных, обеспечивающих теплом 56 социально значимых объектов и 54 жилых дома в Уссурийске, Арсеньеве, Кировском, Красноармейском районах, Пограничном и Тернейском округах.

— Традиционно отопление начинают подавать в жилые дома, когда температура воздуха на улице на протяжении пяти суток не превышает восьми градусов тепла. Тогда глава муниципалитета принимает решение о старте отопительного сезон, — конкретизировала Елена Пархоменко.

Было сообщено, что в нынешнем отопительном сезоне планируется подключить для отопления 1706 социальных объектов, 11848 жилых домов. Для этого в крае задействуют 836 котельных.

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