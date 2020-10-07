«Заработать» на тайфуне 2 миллиона: прокуратура Приморья обнаружила мошенничество

Река Раздольная в Октябрьском районе Приморья после наводнения. Фото: сайт primorye24.ru

Мошенничество при по ликвидации последствий тайфуна обнаружила прокуратура Октябрьского района Приморья.

Надзорное ведомство установило, что в 2019-2020 годах, выполняя два муниципальных контракта, подрядчик провел аварийно-спасательные работы. По договору нужно было удалить песчано-гравийные наносы в русле реки Раздольная возле села Синельниково-2, которые образовались из-за наводнения в зоне ЧС при прохождении тайфуна «Кросса».

«Фактический объем выполненных работ (разработка грунта с погрузкой на автомобили и самосвалы, возведение насыпи, уплотнение грунта) не соответствует объему, отраженному в актах выполненных работ. По предварительным оценкам, ущерб составляет более 2 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ход расследования контролирует прокуратура района.

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