ВДЦ «Океан» отменил смену: COVID-19 найден у нескольких сотрудников

Фото: сайт ВДЦ "Океан"

Всероссийский детский центр «Океан» сообщил об отмене 11 смены, запланированной в период с 7 по 20 октября. На сайте учреждения говорится, что решение связано с принятием беспрецедентных мер по защите детского здоровья.

«По завершении 10 смены, в пересменок, было проведено дополнительное обследование сотрудников Центра. По результатам анализов у нескольких сотрудников ВДЦ „Океан“ было выявлено бессимптомное течение COVID-19», — поясняет ситуацию руководство учреждения.

Также сообщается, что информация о приеме детей, которые должны были приехать на программу «Территория креатива», будет размещена дополнительно на портале Центра.

«Обеспечение безопасных условий пребывания школьников — приоритетное направление деятельности „Океана“», — говорится в сообщении.

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