Нелегальные азартные игры довели жительницу Владивостока до... благотворительности

Следком во Владивостоке закончил дело об организации незаконных азартных игр Фото: Иван ПЕТРОВ

Следственный комитет завершил во Владивостоке расследование уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы. Как считает следствие, женщина в нежилом помещении на Океанском проспекте устраивала с помощью Интернета незаконные азартные игры. Правоохранители пресекли преступную деятельность 22 сентября.

Пока шло расследование уголовного дела, обвиняемая загладила вред, причиненный преступлением, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю. Женщина приобрела сладкие подарки, канцелярские товары, медикаменты и товары медицинского назначения. Все это недавняя устроительница подпольного казино в качестве благотворительной помощи передала КГКУ «Центр содействия семейному устройству для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 1 Владивостока».

Сотрудники следственного комитета не оставили без внимания добрый поступок и направили в суд ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении наказания в виде судебного штрафа. При этом было отмечено, что вред причиненный преступлением полностью заглажен, а вину фигурантка признала полностью и раскаялась.

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