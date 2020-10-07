Деревянный туалет с выгребной ямой за 414 тысяч рублей построили в Приморье

Туалет на улице Ясная в Дальнереченске. Фото: Инстаграм-паблик vseobovsem_lesozavodsk

Деревянный туалет типа «сортир» был построен в Дальнереченске за 413 тысяч 985 рублей и 8 копеек. Постройку дорого сооружения местные власти оформили в соответствии с законом через сайт Единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчиком возведения места общего пользования на улице Ясная стало муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа». Стать подрядчиком работ «по устройству уличного туалета и выгребной ямы» пожелала лишь одна единственная организация — ООО «Строительная компания «Мастер».

В социальных сетях, где появились фото результатов работы, провели шуточную викторину. Подписчиков попросили угадать стоимость постройки дощатого нужника на два «очка». Когда была названа реальная цена, комментаторы разразились потоком шуток о гонорарах архитекторов, ценных породах древесины, бесценности туалетов в российских городах и так далее.

Но если отставить шутки в сторону, «КП» полагает, что у компетентных органов в данном случае есть повод оценить соответствие потраченных средств действительным затратам.

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