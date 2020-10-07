Начнется ли в Приморье новое развертывание ковидных коек

Суточный показатель новых инфицированных увеличивается в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

Руководство Приморского края готовится запустить план развертывания дополнительного коечного фонда, если вновь начнется существенный прирост заболевших коронавирусом. Обеспокоенность властей вызывает суточный показатель выявления новых инфицированных. Он начал увеличиваться в последние дни.

— Рост заболеваемости COVID-19 в начале октября обусловлен тем, что прошли два инкубационных периода с момента возобновления работы образовательных организаций, дошкольных учреждений, учреждений профессионального и высшего образования. Увеличилась социальная активность, число контактов. При этом не всегда строго граждане соблюдали меры предосторожности, — сообщила в ходе брифинга региональный министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Глава министерства вновь обратила внимание на то, что риск заразиться коронавирусом растет вместе с увеличением возраста. А также опасность заболеть в более тяжелой форме существует у людей, имеющих хронические заболевания.

Несомненно, что вероятность заразится выше у тех, кто по роду деятельности контактирует с большим количеством людей: педагоги, медики, люди, задействованные в сферах обслуживания и социальной помощи.

Анастасия Худченко отметила, что сейчас имеющееся количество коек в ковидных госпиталях региона занято на 80 — 85%. Если жители края будут ответственно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, то создавать дополнительные койки для больных коронавирусом и прекращать работу по основному профилю медицинских учреждений будет не нужно.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать требования Роспотребнадзора, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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