В 5 городах Приморья живет 88% всех заболевших COVID-19 в крае

Наибольшее число заболевших проживает в крупных городах региона: Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме и Арсеньеве. Фото: Милана СОКОЛ

Второй день подряд количество выявленных в сутки новых инфицированных COVID-19 в Приморском крае достигает 8 десятков человек.

Как информируют краевой оперативный штаб по борьбе коронавирусной инфекцией, всего в Приморье с момента обнаружения первого больного зарегистрировано 12284 человека, у которых был найден коронавирус.

На сегодня сообщается о 10552 жителях края, которые уже переболели коронавирусом. Из них 61 человек попал в этот список за последние 24 часа.

Как ранее наибольшее число заболевших проживает в крупных городах региона: Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме и Арсеньеве.

Основная масса людей, инфицированных COVID-19, это жители столицы Приморья. Во Владивостоке сосредоточено более 62% всех болеющих в данный момент приморцев. На Находку приходится почти 11% случаев заболевания, в Уссурийске сейчас проживает более 7% заболевших, в Артеме — почти 5%. 3% из общего числа больных живут в Арсеньеве. В вышеперечисленных городах края сконцентрировано 88% всех приморских больных коронавирусом в регионе.

Число летальных исходов за прошедшие сутки не изменилось — 120 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» между гражданами в местах значительного скопления людей.

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