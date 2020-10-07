Огнеборцы АО «Восточный Порт» испытали на учениях новую технику

Новая спецмашина АЦ-7.0-40 укомплектована по последнему слову противопожарной техники. Фото: пресс-служба АО "Восточный порт"

Плановые учения с отработкой схемы локализации и тушения возгорания провели специалисты Ведомственной службы пожарной охраны и режима (ВСПОиР) АО «Восточный Порт» в здании управления стивидорной компании.

Задачу по локализации огня, поиску и спасению работника порта в задымленном помещении пожарные выполнили безупречно. Также бойцы проверили на практике новую экипировку и средства пожаротушения, закупленные предприятием в рамках реализации программы технического перевооружения.

— Сегодня наше звено газодымозащитной службы было экипировано усовершенствованными аппаратами для защиты органов дыхания и зрения человека — ПТС «Базис», разработанными с использованием облегченных металлокомпозитных технологий. Они не изменяют свои параметры после пребывания в раскаленной среде с температурой в несколько сотен градусов. Также на учениях отлично показали себя современные носилки и стволы к пожарным рукавам, — отметил начальник команды по пожарно-технической работе ВСПОиР АО «Восточный Порт» Павел Посадский.

Звено газодымозащитной службы экипировано аппаратами ПТС «Базис». Фото: пресс-служба АО "Восточный порт"

На следующий день после учений специалисты Ведомственной службы пожарной охраны и режима получили новую спецмашину АЦ-7.0-40 на базе КАМАЗа, укомплектованную по последнему слову противопожарной техники. Автоцистерна с мощным насосом и установкой тушения тонкораспыленной водой высокого давления вмещает запас воды до 7000 литров. Высокопроходимая и маневренная техника максимально быстро доставит пожарный расчет из 6 человек к месту возгорания.

Пожарные отлично справились с задачей по спасению человека. Фото: пресс-служба АО "Восточный порт"

Служба пожарной охраны АО «Восточный Порт» — одно из важнейших вспомогательных подразделений предприятия. Свыше 40 лет оно обеспечивает безопасность производства и каждого из сотрудников стивидорной компании. В штате ВСПОиР более 60 человек, многие из них награждены медалями за героизм, проявленный при борьбе с огнем.

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

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