Школьники Дальнего Востока приняли участие в проекте «Урок цифры»

Мероприятие проходит при поддержке Сбербанка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры» приняли участие школы Дальнего Востока. К серии необычных уроков по цифровым навыкам для школьников всех возрастов присоединились ученики из Амурской области, ЕАО, Сахалинской области, Хабаровского, Приморского и Камчатского краев.

Интерактивное занятие «Искусственный интеллект и машинное обучение», разработанное Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка, рассказывает детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Урок, состоящий из лекции и онлайн-тренажера, рассказывает ребятам о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

«Для нас как социально ответственной компании развитие образования в области цифровых технологий является одной из приоритетных задач, - подчеркнул Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – Проект “Урок цифры” направлен на то, чтобы пробудить интерес у детей к IT-сфере, помочь развить цифровые компетенции сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Уверен, что такие уроки послужат для ребят, которые приняли в них участие, стимулом для более глубокого изучения одной из наиболее перспективных профессий настоящего и будущего».

«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского». Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 28 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100 стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

«Урок цифры» стал победителем авторитетной премии в области связей с общественностью PROBA AWARDS в номинации «Лучший проект по эффективности медиа-коммуникаций».