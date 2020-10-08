Губернатор Приморья внес предложения по борьбе с COVID-19

Губернатор Приморья предложил перепрофилировать часть коек в соматических стационарах для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями Фото: Милана СОКОЛ

Несколько предложений внес губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В частности глава края считает, что сейчас, когда идет сезонный рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, гриппом и пневмониями, а в инфекционных стационарах места заняты больными коронавирусом, можно перепрофилировать часть коек в соматических стационарах.

— Это можно будет делать, по согласованию с Роспотребнадзором, в поликлиниках, при неинфекционных стационарах, терапевтических, педиатрических отделениях, которые на сегодняшний день работают в режиме плановой медпомощи. Разделив потоки и создав все условия для того, чтобы там соблюдался режим, как в инфекционных стационарах, мы сможем своевременно оказывать помощь и больным коронавирусной инфекцией, и тем, кто заболел иными инфекционными заболеваниями, — предложил Олег Кожемяко.

Также губернатор сообщил о том, что Минздрав РФ подтвердил поставку в Приморье дополнительного количества вакцины от гриппа. Это значит, что в конце октября — начале ноября в крае вакцинация населения будет завершена в требуемом объеме.

Кожемяко вновь отметил необходимость неукоснительного соблюдения противоэпидемических правил.

— К нарушителям санитарного режима органы Роспотребнадзора будут принимать соответствующие меры. Тогда сможем пройти этот период достойно, — заявил губернатор Приморья.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" в местах значительного скопления людей, а также сохранение "социальной дистанции" между гражданами.

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