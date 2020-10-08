Единая транспортная карта заработала еще в 6 городах Приморья

Расплатиться Единой транспортной картой можно во Владивостоке, Артеме, Находке, Фокино, Уссурийске, Большом Камне и Арсеньеве Фото: Администрация Владивостока

Еще шесть городов Приморского края присоединились к автоматизированной системе учета проезда в общественном транспорте. Сейчас, помимо Владивостока, заплатить за проезд безналичным способом с помощью Единой транспортной карты можно в Артеме, Находке, Фокино, Уссурийске, Большом Камне и Арсеньеве.

— Действительно, постепенно подключаем к единой системе транспорт других населенных пунктов региона, — рассказала директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Владивостока Татьяна Бердникова.

Она акцентировала внимание на том, что пассажиры льготных категорий, расплачиваясь «безналом», имеют возможность каждый месяц получать на свои карты «Приморец» возвратные деньги за совершенные поездки.

Татьяна Бердникова отметила, что система уже очень успешно функционирует в Артеме. В других городах работа по ее внедрению продолжается.

СПРАВКА:

Внедрение системы безналичной оплаты проезда во Владивостоке завершилось в октябре 2019 года. Сейчас весь общественный транспорт города оснащен терминалами, принимающими наличные и безналичные средства. Исполнителем контракта стало ПАО Сбербанк, организовали и провели электронный конкурс специалисты МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр».

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