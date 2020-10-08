Почта России во Владивостоке приглашает на День подписчика

Фото: пресс-служба Почты России

8 октября 2020 года в период скидок на подписку во Владивостоке в почтовом отделении 690091 (ул. Светланская, 41) в 10 часов начнется единый День подписчика. Гости мероприятия смогут оформить подписку на печатные издания на первое полугодие 2021 года со скидкой до 30% и получить подарки от Почты России.

Скидка распространяется на более чем 1800 газет и журналов по каталогу Почты России, в котором сегодня находится периодика на самые разные тематики.

В программе Дня подписчика запланированы встречи с ведущими изданиями Приморского края, которые подготовили для своих подписчиков приятные бонусы.

В этот день любой желающий сможет присоединиться к всероссийской акции «Дерево добра» и оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения — конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки.

Все гости мероприятия смогут принять участие в розыгрыше призов и насладиться выставкой картин «Арт — почта» из архива Приморской государственной картинной галереи.

Напомним, что подписаться на периодические издания со скидкой можно до 11 октября 2020 года в любом отделении, на сайте Почты России, в мобильном приложении, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

СПРАВКА:

Управление федеральной почтовой связи Приморского края включает в себя 526 отделений почтовой связи, и объединяет один из самых больших трудовых коллективов региона — порядка 5000 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14