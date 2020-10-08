Сбербанк предпринимателям: «Готовое решение для розничного бизнеса» за 1 рубль

«Готовое решение для розничного бизнеса» предлагает предпринимателям Сбербанк. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Предприниматели, которых обслуживает Сбербанк, могут открыть расчетный счет, подключить пакеты услуг и получить смарт-терминал всего за 1 рубль в месяц. Специальное предложение «Готовое решение для розничного бизнеса» доступно предприятиям до 30 октября 2020 года.

Специальное предложение банка поможет бизнесу решить сразу несколько вопросов, возникающих у любого предпринимателя на моменте запуска своего дела и его последующего сопровождения. Так, новые клиенты Сбербанка смогут получить три необходимых и полезных сервиса: расчетный счет, онлайн-кассу и эквайринг по доступной цене. «Готовое решение» позволит принимать оплату картами, а благодаря этому — увеличить средний чек и число клиентов.

— Номер счета будет открыт всего за 5 минут, а расчеты с клиентами можно проводить 7 дней в неделю. Подключение возможно без комиссии при безналичной оплате пакета услуг. «Готовое решение» — отличная возможность заняться самыми приятными делами при открытии бизнеса, полностью посвятить себя процессу и стратегии развития предприятия, а рутинные дела банк возьмет на себя, — рассказал заместитель управляющего Приморским отделением Сбербанка Андрей Беднарский.

Ознакомиться с подробной информацией о предложении и оставить заявку на подключение можно на сайте Сбербанка по ссылке.

Специальное предложение «Готовое решение для розничного бизнеса» включает в себя: пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию и смарт-терминал (аппаратно-программный комплекс, состоящий из онлайн-кассы и электронного терминала), предоставляемый в рамках договора эквайринга.

При открытии расчетного счета в период спецпредложения и подключения одного из пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания («Полным Ходом», «Набирая обороты») стоимость ежемесячного обслуживания составит 1 рубль в месяц до 30 октября 2020 года с даты подключения, после окончания данного промо-периода обслуживание производится по стандартной стоимости.

Спецпредложение действует до конца октября для клиентов, не имеющих расчетного счета в Сбербанке на момент подачи заявки на его открытие, и только для одного расчетного счета.

В рамках данного спецпредложения предприниматели смогут открыть расчетный счет и заключить договор эквайринга или выбрать какой-то один сервис, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

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