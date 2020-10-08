Звонок и премии – для учителя

Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил преподавателей с Днем учителя. Чествовали учителей Владивостока в школе №82. Фото: Анастасия Котлярова

Чествование педагогов Владивостока прошло в День учителя, 5 октября, в стенах школы №82. На торжественное мероприятие, помимо самих учителей, пришли представители городской администрации, депутаты думы Владивостока и краевого Законодательного собрания.

Слова признательности решил в этот день адресовать преподавателям и глава города Олег Гуменюк:

- День учителя – это прекрасный повод еще раз выразить вам благодарность за преданность профессии, самоотверженный труд и искреннюю любовь к детям. Благодаря вашим стараниям и усилиям наши дети становится грамотными и образованными, - сказал мэр Владивостока.

30 учителей администрация города наградила благодарностями. Пятеро из педагогов получили грамоты и денежные премии. Двоим вручили приветственные адреса.

Во время праздника было объявлено имя победителя ежегодного городского конкурса «Воспитатель года-2020». Денежную премию (35 тысяч рублей) получила Татьяна Дроваль, представляющая детский сад № 173.

В завершение мероприятия клятву на верность педагогической профессии произнесли 140 молодых учителей Владивостока.

Надо отметить, что забота мэрии о школах Владивостока не сводится лишь к поздравлениям учителей в их профессиональный праздник. В этом году городская администрация помогала решить множество проблем различных учебных учреждений столицы края.

Так было с ремонтом школы №69, где глава Владивостока распорядился сделать новую кровлю, заменить окна и привести в порядок лестницу, ведущую к школе. Школы №58 и 60 получили многофункциональные спортплощадки. До этого пришкольные стадионы не ремонтировались 30 лет. Школа №6 до конца года получит новый современный спортзал. Капитальный ремонт сделан в школах №42 и 67. Велась работа и на других объектах: в зданиях делался ремонт, рядом с ними возводились лестницы, подпорные стены, реконструировались спортплощадки.