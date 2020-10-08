ДРСК обеспечит в Приморье новые мощности для Артема

Фото: предоставлено ДРСК

Приморские электрические сети (филиал АО ДРСК, входит в Группу РусГидро) приступили к строительству новой подстанции 35 кВ «Ульяновская». Подстанция обеспечит электроэнергией новую поликлинику в Артеме, а также позволит выдавать мощность для объектов жилищного строительства.

Уже в полном объеме поставлено необходимое для монтажа электросетевое оборудование и энергетики готовы приступать к строительно-монтажным работам.

Согласно проекту на новой подстанции будет установлен силовой трансформатор мощностью 10 МВА. Строительство энергообъекта планируется завершить ко второму кварталу 2021 года. С учетом растущих потребностей города Артема в новых мощностях проектом в перспективе предусматривается возможность дальнейшего расширения подстанции «Ульяновская».

Решение о строительстве подстанции «Ульяновская» было принято два года назад, источником финансирования этого проекта стала инвестиционная программа филиала «Приморские электрические сети». На сегодняшний день существующие в Артеме электросетевые объекты уже не обеспечивают в полной мере растущие потребности города в электрических мощностях.

Подстанция «Ульяновская» - это очередной шаг электросетевой компании в решении вопросов электроснабжения потребителей Артема. После ввода в эксплуатацию нового энергообъекта вырастет надежность электроснабжения, кроме этого у энергетиков появится возможность перераспределения нагрузки существующих потребителей в центральной части города.