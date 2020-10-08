Рост заболеваемости COVID-19 продолжается: таких цифр Приморье не видело 1,5 месяца

В Приморье зарегистрировано за сутки 83 инфицированных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

83 новых инфицированных COVID-19 жителя Приморья было зарегистрировано за минувшие сутки. Столь большое количество новых случаев не фиксировалось на территории региона с 24 августа. Как сообщает краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, заболеваемость продолжает расти и уже сравнялась с показателями последней трети августа.

Обнародованы и другие цифры статистики заболеваемости в крае за минувшие сутки. Общее количество приморцев, у которых был обнаружен новый вирус за все время с начала эпидемии, сейчас составляет 12367 человек.

За последние 24 часа диагноз «коронавирус» был снят с 42 жителей края. Всего же сумели благополучно избавиться от новой болезни 10594 человека. Это составляет 85% от общего числа всех заболевших в регионе.

Оперативный штаб сообщил еще о двух летальных исходах, случившихся за сутки. Список жертв COVID-19 15 в Приморском крае состоит на сегодня из 122 имен.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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