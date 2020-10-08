Победители хакатона от Сбербанка пройдут стажировку в первом на ДВ Data Science хабе

Победителями очной части соревнования стали трое магистров ДВФУ направления «Искусственный интеллект и большие данные». Фото: ИА PrimaMedia

Сбербанк наградил победителей хакатона – соревнования по Data Science. Его проводил банк в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом. Награждение состоялось в рамках Восточного цифрового форума, который прошел в ДВФУ. Три победителя выиграли денежные призы и подарки от Сбербанка, при этом все 10 финалистов хакатона получили возможность оплачиваемой стажировки в первом на Дальнем Востоке Data Science хабе, который сейчас создает Сбербанк.

ИТ-соревнование длилось две недели, заявки на участие подали сто человек. Сначала хакатон проходил в онлайн-формате. Участникам была предложена реальная задача по обработке и анализу определенного сегмента Big Data от Сбербанка. Решения участников оценивались специалистами DS-направления банка на уровень приближения к правильному результату. По итогу онлайн-этапа отобрали ТОП-10 участников, которые вышли в финал. Победителями очной части соревнования стали трое магистров ДВФУ направления «Искусственный интеллект и большие данные»: Евгений Поликутин (I место), Даниил Иванов (II место) и Валерий Максимов (III место).

DS-хаб – это уникальный проект Сбербанка по развитию функции исследования данных, запущенный на базе ДВФУ. Он позволит собрать сообщество профессионалов для развития Date Science-направления на Дальнем Востоке. По словам управляющего Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергея Радюшкина, это логичное продолжение «Школы цифровой экономики» ДВФУ, которую Сбер открыл в 2018 году. Владивосток стал одним из 9 городов, где банк запускает такую программу, ведь кроме того, что Владивосток – это экономический центр Дальнего Востока, это и уникальная возможность работать в непосредственной близости к азиатским коллегам в области искусственного интеллекта. DS хаб даст дополнительные рабочие места и толчок к развитию цифровых технологий на Дальнем Востоке.