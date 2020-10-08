Массовое ДТП, фуру размотало на трассе во Владивостоке: Седанка - Патрокл до сих пор перекрыта

ДТП на трассе
На объездной трассе Владивостока днём 8 октября произошло массовое ДТП, фура с углём перевернулась, смяв леера, груз высыпался на дорогу. Образовалась огромная пробка. Как сообщают водители, трасса сейчас перекрыта, всех отправляют в объезд.
«Ехали с Патрокла, на Фадеевской развязке нас развернули. Видимо, сейчас там поднимают фуру», - сообщают очевидцы.
Как сообщают аварийные комиссары, авария произошла в районе съезда на Дальхимпром. Scania, Fuso, Vezel и Porte двигались в сторону Патрокла. В раи оне развязки на Дальхимпром у Scania перегрелись тормоза, он по касательнои столкнулся с Honda Vezel, далее ударил Toyota Porte, буквально впечатав его во впереди идущии Fuso, после чего тягач перевернулся, повредив несколько десятков метров леерного ограждения.
Девушку с Porte госпитализировали медики.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14