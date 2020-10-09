Гребень антициклона продлил «бабье лето» в Приморье

На большей части региона без осадков. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти гребня антициклона. Отсюда в регионе небольшая облачность, но без осадков. Местами утром можно будет застать туман. Как сообщают синоптики портала «Примпогода», дневные температуры варьируются в пределах +15 +20 градусов. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Без осадков. Днем воздух прогреется до +15 +17 градусов. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, во второй половине до сильного.

Без осадков сегодня и в Уссурийске. В городе переменная облачность. Дневные температуры воздуха +18 +20 градусов.

В Находке осадки не ожидаются. Здесь все та же переменная облачность. Днем +17 +19 градусов. Ветер южный слабый до умеренного.