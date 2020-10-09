Завершены поиски 14-летней Татьяны Зайнулловой, без вести пропавшей во Владивостоке неделю назад

Девочка пропала 2 октября. Фото: pixabay.com

14-летняя Татьяна Зайнуллова пропала 2 октября во Владивостоке. Примерно в 6 часов вечера того дня она вышла со спортивной секции, которая расположена по адресу: Лермонтова, 79А, и исчезла. Домой она так и не вернулась. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска».

Активисты разметили информацию о пропаже девочки в сети. Указаны были и приметы пропавшего подростка: каре (волосы у корней русые, на концах - рыжие). Затем волонтеры занялись поисками Татьяны. День. Второй. Третий. О местонахождении девочки ничего не было известно. Лишь спустя неделю активисты сообщили о завершении поисковой операции.

К счастью, повод для этого радостный, Татьяну нашли живой и невредимой. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных граждан за помощь.