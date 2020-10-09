«Продам дизайнерские лавочки во Владивостоке»: исчезнувшие гранитные скамейки нашлись

Объявление развеселило приморцев. Фото: @dps.control

В одной из групп сети появился снимок экрана, сделанный на одном из сайтов по размещению бесплатных объявлений. А там крайне занятный торг. Известные в Приморье гранитные лавочки, которые, как оказалось, выставили на продажу.

«Продам дизайнерские лавочки во Владивостоке» - с такой подачей разместил неизвестный продавец снимок гранитных скамеек. Цена вопроса - 10 миллионов рублей. Автор уверяет, что куплены они были за 11 миллионов, но пришлось сторговаться, так как товар б/у. Причина, по которой неизвестный решил попрощаться с дизайнерскими лавочками, купленными месяц назад, проста - по дизайну не подошли.

Шуточного объявления уже нет в сети, но хорошее настроение оно успело подарить всем очевидцам.