Во Владивостоке зацвела сирень и не только!

Во Владивостоке зацвела сирень. Фото: аккаунт Facebook Te Ona

Во Владивостоке обманутая теплом зацвела сирень. Об этом появились сообщения в социальных сетях. В частности цветущие ветви сфотографировала жительница столицы Приморья рядом с домом по адресу Тухачевского, 56.

На пост откликнулись другие горожане. Люди сообщили о цветении сирени на Русском острове, Столетии, Второй Речке. Другие пользователи рассказали о расцветшей клубнике, сливе, яблоне, жимолости и магнолии.

Впрочем, нашлись люди с хорошей памятью, которые совершенно не были удивлены, напомнив, что такое же цветение сирени было во Владивостоке в октябре прошлого года.

— На Бестужева тоже цветет и в прошлом году тоже

— Сирень в прошлом году в это время цвела.

— В октябре расцвела сирень. В прошлом году была такая же хрень...

СПРАВКА:

Сирень (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые. Род включает около тридцати видов, распространенных в диком состоянии в Юго-Восточной Европе (Венгрия, Балканы) и в Азии, преимущественно в Китае.

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