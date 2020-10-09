Почта России во Владивостоке провела единый День подписчика

Во время дня подписчика во Владивостоке. Фото: пресс-служба УФПС Приморского края АО «Почта России»

8 октября во Владивостоке в почтовом отделении 690091 прошел День подписчика. Любители свежей прессы смогли оформить подписку на любимые издания со скидкой до 30%.

В рамках мероприятия представители редакций газет «Владивосток», «Аргументы и факты», «Российской газеты» ответили на вопросы подписчиков и познакомили со своими свежими изданиями. Читателям ведущие издания края подготовили приятные бонусы в виде скидок и сувенирной продукции.

Интерес у гостей Дня подписчика вызвала и всероссийская благотворительная акция «Дерево Добра», в рамках которой любой желающий смог оформить подписку на любое издание в адрес выбранного конкретного социального учреждения: детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.

Директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко представила посетителям мероприятия выставку картин «Арт — Почта» из архива галереи. На выставку смогут посмотреть все клиенты Почты России с 12 до 18 октября в почтовом отделении 690090, которое расположено на привокзальной площади Владивостока.

Завершился насыщенный день розыгрышем полугодовых подписок на газеты «Аргументы и факты», «Владивосток» и «Сады и огороды Приморья».

Почта России напоминает, что подписаться на периодические издания со скидкой можно до 11 октября 2020 года в любом отделении, на сайте Почты России, в мобильном приложении, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. Скидка распространяется на более чем 1800 газет и журналов по каталогу Почты России, в котором сегодня находится периодика на самые разные тематики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14