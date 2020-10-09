Жители Владивостока идут на работу пешком, водители стоят в пробке

Владивостокцы не дождавшись, когда рассосется пробка, идут по делам пешком. Скриншот видео: Инстаграм-паблик blog_vladivostok

Мощнейшая пробка в очередной раз возникла из-за ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке. Сотни людей опоздали на работу. Многие, отчаявшись, дождаться, когда нормально поедет общественный транспорт, покинули автобусы и отправились вдоль трассы пешком.

Социальные сети заполнены, мягко говоря, нелестными словами в адрес дорожников и мэрии.

Движение на огромном участке парализовано

Напомним, в конце сентября губернатор Приморья Олег Кожемяко жестко отчитал ремонтников и потребовал оперативно предоставить согласованный со всеми инстанциями посуточный график работ на путепроводе. Тогда же министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор Свяченовский сообщил, что технологическая особенность ремонта не позволяет быстро выполнить работы, не создавая при этом проблемы для движения транспорта.

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