Крысы на главном пляже Владивостока

Присутствие людей не смущает грызунов. Скриншот видео: dpskontrol125rus

В социальных сетях появилось видео, снятое на Юбилейном пляже Владивостока. В кадре рядом с отдыхающими гражданами совершенно невозмутимо бегают крысы. Грызунов не смущают ни громкая музыка, ни довольно яркий свет, ни большое количество людей.

Несомненно, что к увеличению поголовья этих «друзей человека» привело несоблюдение санитарных норм в многочисленных «едальнях» на берегу моря. Видимо, пока идет борьба с коронавирусом, о борьбе грызунами забыли.

Хотелось бы напомнить владельцам торговых точек на Юбилейном пляже о том, что крысы это переносчики зоонозных и антропозоонозных инфекций, таких как чума, туляремия, бешенство, тиф, токсоплазмоз, лептоспироз и других заболеваний.

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