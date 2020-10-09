ФСБ нашла замороженную тушу амурского тигра, спрятанную в грузовике жителя Приморья

Тигру было не больше трех лет. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

Сотрудники Погрануправления ФСБ по Приморскому краю в конце сентября изъяли у местного жителя дериваты животных, которые занесены в Красную книгу России. В Тернейском районе в грузовике мужчина пограничники нашли замороженную тушу амурского тигра. Возраст полосатой хищницы – не более трех лет. Кроме того, в машине обнаружили голову и 7 лап медведей.

В грузовике также были найдены голова и лапы медведей. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

- По предварительной оценке ущерб природным ресурсам Российской Федерации превышает 2,5 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. - Изъятые дериваты направлены на экспертизу в автономную некоммерческую организацию «Центр Амурский тигр».

Ущерб оценен в 2,5 миллиона рублей. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что по данному факту сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.