Суд отменил разрешение на строительство скандально известного 27-этажного дома во Владивостоке

Стройка во Владивостоке по адресу: Гамарника, 18б. Фото: VL.ru

Прокуратура сумела с помощью суда добиться отмены разрешения на строительство 27-этажного дома во Владивостоке, получившего адресом: Гамарника, 18б. Против возведения этого здания изначально выступали местные жители.

Более года ООО «Специализированный застройщик „ВладСтройГрупп“» пытался договориться с горожанами, которые не желали видеть рядом со своими домами точечной застройки. Безуспешно. Мнение недовольных граждан все же не помешало строителям получить разрешение на строительство от администрации города в январе этого года.

Прокуратура Владивостока отреагировала на публикации о скандальном доме в СМИ и провела свою проверку. Выяснилось, что решение о выдаче разрешения на строительство жилого комплекса принято с нарушением норм градостроительного законодательства. Застройщик просто не сможет обеспечить минимальное количество парковочных мест для автомобилей будущих жителей. Кроме того, превышен коэффициент плотности застройки жилыми домами в 1,5 раза.

Итоги прокурорской проверки надзорное ведомство направило в Ленинский районный суд, который требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Владивостока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14