Из-за синего сортира в Дальнереченске уволили начальника управления ЖКХ

Двухместный деревянный туалет обошелся казне Дальнереченска почти в 414 тысяч рублей. Фото: Instagram-паблик live_vdk

Руководство Дальнереченского городского округа отреагировало на многочисленные публикации в средствах массовой информации о постройке в Дальнереченске деревянного туалета стоимостью 413 тысяч 985 рублей.

Подробнее об этом «КП-Владивосток» писала ранее.

После того как фото синего нужника разлетелось по социальным сетям и публикациям СМИ, последовала быстрая реакция местных властей. В телеграм-канале правительства Приморья появилось сообщение.

«Глава Дальнереченского ГО Сергей Васильев: Проведена проверка по ситуации с установкой туалета и площадки для сбора ТКО. Начальник управления ЖКХ уволен с занимаемой должности».

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